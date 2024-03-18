Певица Алсу поделилась редкими фотографиями с родителями

Алсу поделилась в соцсетях редким фотоснимком с родителями, отметив их золотую свадьбу. Певица выразила признательность матери за ее мудрость, которая помогла сохранить семейные отношения на протяжении долгих 50 лет.

Алсу выразила глубокое уважение маме

Как признала артистка, в их семье было много испытаний и трудностей, но несмотря на это, родители всегда оставались вместе, не представляли жизни друг без друга. Алсу выразила глубокое уважение маме, которая проявляла терпение и мудрость, сглаживая конфликты и принимая многие обстоятельства.

Исполнительница рассказала о своем детстве в многодетной семье, которое проходило в городе Бугульма, где она выросла с братьями. По словам артистки, она часто общается с ними и ценит поддержку, пишет Газета.ру.