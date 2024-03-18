Набивший свое лицо на спине Киркоров сделал неожиданное заявление

Филипп Киркоров сообщил о своих планах сделать еще несколько новых тату.

Артист считает татуировки не только красивыми, но и имеющими какой-то смысл

Ранее поп-король уже продемонстрировал публике на спине огромный портрет собственного лица. Артист признался, что теперь считает татуировки не только красивыми, но и имеющими какой-то смысл. По признанию Киркорова, на его теле уже есть тату с портретом, гербом, его имя и имена детей. Также он имеет татуировку с надписью «King» (то есть король).

Певец признался РГ, что задумался о татуировках серьезно после 50-ти лет. А теперь он не собирается останавливаться на достигнутом. Таким образом, в скором времени можно ожидать новых творений на теле Филиппа Бедросовича.

Не секрет, что в последние два года Киркоров активно экспериментировал, меняя гардероб, прическу, а также внешность при помощи пластического хирурга.