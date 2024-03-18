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Алсу рассказала, что ее мама в браке часто закрывала глаза на многие вещи

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Алсу рассказала, что ее мама в браке часто закрывала глаза на многие вещи
Знаменитости
Источник фото: @alsou_a

17 марта родители певицы Алсу отметили 50 годовщину свадьбы и в своих социальных сетях артистка рассказала, что ее мать «прощала многие вещи» в браке, передает Газета.ру.

По словам Алсу в браке родителей были как хорошие моменты, так и плохие, но несмотря ни на что в семье царили «любовь, гармония и понимание».

Источник фото: @alsou_a

«Наверняка, как и у многих, у кого-то иногда даже было желание сбежать», — добавила Алсу.

Задумываясь о секретах семейной долгой жизни Алсу отметила, что главным фактором являются общие взгляды и ценности и ее родители никогда не уходили от ответственности и не избегали проблем.

Артистка восхищается своей матерью

Алсу выражает глубокое уважение к матери за ее терпимость, мудрость и способность к принятию. Артистка восхищается ею, потому как она всегда умела улаживать конфликты и закрывать глаза на некоторые ситуации.

Информационное агентство «Informing»

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