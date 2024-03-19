Концерт Ларисы Рубальской в Москве закончился плачевно

Новый концерт Ларисы Рубальской в Москве закончился нешуточным инцидентом. Артистка порадовала публику выступлениями приглашенных звезд, включая Анастасию Спиридонову, которой было доверено исполнение знаменитого хита «Транзитный пассажир». Этот трек вызывает множество эмоций, а певица сумела перевоплотиться в его исполнении несколько лет назад, заставив зрителей даже прослезиться.

Привыкла выступать живьем

На концерте планировалось, что Спиридонова выступит живьем, однако оказалось, что ее голос уже звучит в фонограмме. Это неожиданное открытие заставило Анастасию покинуть сцену, оставив аудиторию в шоке. Впоследствии она призналась, что чувствовала стыд за этот инцидент, особенно учитывая то, что всегда привыкла выступать живьем.

Поблагодарила всех за поддержку

Несмотря на то, что репетиция прошла вполне успешно и звукорежиссер даже похвалил ее выступление, что-то пошло не так во время шоу. Спиридонова поделилась, что не знала, почему фонограмма была включена. Она поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду, что в будущем подобные ситуации будут исключены. В то время как сама Лариса Рубальская пока что не высказала своего мнения по этому поводу, пишет МК.