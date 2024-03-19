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В Волгограде решили судьбу концерта участницы «голой» вечеринки ANNA ASTI

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В Волгограде решили судьбу концерта участницы «голой» вечеринки ANNA ASTI
Знаменитости
Источник фото: @asti

После скандальной голой вечеринки, где присутствовала певица ANNA ASTI, организаторы решили пересмотреть судьбу ее предстоящего концерта, который пройдет в Волгограде. Сама артистка высказалась по этому поводу в своих сетях.

Концерт в Волгограде под вопросом

Видеообращение Филиппа Киркорова, который извинился за свое присутствие на вечеринке, вызвало волну вопросов к другим участникам мероприятия, включая ASTI. Ее новогоднее выступление в клубе Gipsy было отменено по независящим от нее причинам. Концерт в Волгограде, запланированный на 19 марта 2024 года, также был под вопросом. Рекламу мероприятия убрали с улиц города, а сами организаторы уверяли, что он обязательно состоится.

Вынуждена перенести тур

Однако сама ANNA сообщила, что она вынуждена перенести мартовский тур на апрель из-за проблем со здоровьем. Певица, напомним, подверглась операции на ступнях в январе и пока что не может выдержать длительные концерты из-за болей. Звезда выразила грусть по поводу этой ситуации и пообещала провести концерт 28 апреля, пишет V1.ru.

Информационное агентство «Informing»

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