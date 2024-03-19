Поседевший Иван Ургант с женой провел в последний путь Александра Ширвиндта

Иван Ургант впервые появился на публике за долгое время в столь тяжелый день, чтобы проститься с ушедшим из жизни Александром Ширвиндтом. Шоумен и его жена Наталья Кикнадзе пришли в Театр Сатиры. Там они попрощались с легендарным актером, которого шоумен считал своим учителем. Сжимая в руке букет алых роз и скрывая слезы под очками, Иван зашел в зал.

Тяжело переживает смерть Ширвиндта

Публика заметила, что Ургант весь седой. Проходя мимо толпы, комик использовал служебный вход и только поприветствовал Филиппа Киркорова, который находился в состоянии глубокой печали. Ургант, к слову, тяжело переживает смерть Ширвиндта. Он неоднократно выражал свое уважение к артисту, вспоминая их совместные моменты.

Ургант говорил, что всегда хотел быть подобным Александру Анатольевичу, способному вызывать смех у окружающих только своим присутствием. Он также боялся потери своего наставника, но теперь понял, что тот всегда останется с ним, помогая преодолевать трудности и вдохновляя, пишет КП.