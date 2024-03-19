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Про шрамы и кровопотерю: пластический хирург Бони раскрыл Собчак все ее секреты

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Про шрамы и кровопотерю: пластический хирург Бони раскрыл Собчак все ее секреты
Знаменитости
Источник фото: @victoriabonya

Пластический хирург, который провел операцию Виктории Боне за 23 млн рублей, отверг заявления о том, что они, якобы, сотрудничали с ведущей по системе бартера. Он заявил, что российская знаменитость полностью оплатила операцию в клинике. 

Ксения Собчак, поддерживающая напряженные отношения с Боней, решила выяснить истину ее дорогостоящей пластической операции. 

В течение длительного периода времени после того, как блогерша сообщила о своем вмешательстве, ходили слухи, что она его сделала за рекламу. Однако сам хирург утверждает, что никогда не проводит операции в обмен на рекламу. 

По словам Чиа Као, Вика оплатила операцию в полном объеме. Он признался, что использовал видео операции и опубликовал затем его в своих социальных сетях после согласия Бони. Доктор добавил, что рад видеть, как успешно проходит реабилитация теледивы, хотя она была длительной и сложной. После операции звезда несколько недель скрывала лицо за очками, пишет 7Дней.

Информационное агентство «Informing»

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