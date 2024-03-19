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Недавно родившая жена Петросяна снялась с дочкой на прогулке

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Недавно родившая жена Петросяна снялась с дочкой на прогулке
Знаменитости
Источник фото: @bruhunova

Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна, поделилась очередным снимком, где гуляет с дочерью на улице. Опубликованные фотографии показывают ее в зимней одежде, стоящей рядом с коляской в центре города. Ее дочка лежит в коляске от бренда Doona. Стоимость транспорта малышки поклонники оценили в 40 тысяч рублей. 

Источник фото: @bruhunova

Татьяна при этом выразила благодарность всем, кто поздравил их с пополнением в семье, отметив, что слова поддержки очень важны и нужны в такой трогательный момент. Также женщина выразила признательность за понимание и тактичность. 

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. Для юмориста это пятый брак. В 2020 году у пары родился первенец - сын Ваган, а в конце минувшего года - дочь.

Информационное агентство «Informing»

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