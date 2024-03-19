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Появилось новое фото принцессы Кейт Миддлтон после операции – подробности

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Появилось новое фото принцессы Кейт Миддлтон после операции – подробности
Знаменитости
Источник фото: @_kate_middleton_royal

В минувшие выходные появились фотографии и видео, на которых принцесса Уэльская Кейт с супругом посещают фермерский магазин Windsor Farm. На снимках она улыбается, выглядит расслабленной и счастливой. 

Кейт, 42-летняя принцесса, была одета в толстовку с капюшоном и леггинсы, несла свои покупки, прогуливаясь по парковке магазина. Фотографии появились вскоре после того, как издание The Sun сообщило, что в субботу Кейт совершила поездку за покупками. Несмотря на то, что она выглядит здоровой, остается под наблюдением врача и не работает до Пасхи, но точная дата возвращения пока неизвестна.

Источник фото: thesun.co.uk 

Один из свидетелей, Нельсон Сильва, заметил принца Уильяма и принцессу Кейт в хлебном отделе магазина. Он рассказал The Sun, что увидел пару, выбиравшую хлеб, и когда женщина повернулась лицом, ему показалось, что он видел это лицо раньше. Оно казалось ему знакомым. Затем обернулся Уильям, и он все понял. 

После этого он подошел к своей машине и снял их на видео. Вышли супруги через ворота с территории. Они просто исчезли, и он не увидел их машины. Автор видео поделился им, чтобы показать, что у пары все в порядке. Он также добавил, что не было ощущения, что они скрываются, вероятно, они были просто торопливы, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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