Информинг » Знаменитости » Скандалы Кейт Миддлтон и травля Меган Маркл: как королевская семья манипулирует британцами, раздувая конфликт принцесс — на каких спекуляциях их подловили

Скандалы Кейт Миддлтон и травля Меган Маркл: как королевская семья манипулирует британцами, раздувая конфликт принцесс — на каких спекуляциях их подловили

Image 16+
Скандалы Кейт Миддлтон и травля Меган Маркл: как королевская семья манипулирует британцами, раздувая конфликт принцесс — на каких спекуляциях их подловили
Знаменитости
Источник фото: @meghan.markle.official

В Великобритании продолжаются обсуждения исчезновения Кейт Миддлтон из общественного пространства, что вызывает истерию на фоне промахов королевской семьи и осуждения Меган Маркл. Журналисты отмечают, что это отвлекает общество от настоящих проблем, что напоминает девиз Римской империи о «хлебе и зрелищах».

Отчуждение от королевской семьи

Конфликта между Кейт и Меган как такового нет, они просто разные — Кейт известна своей сдержанностью, в то время как Меган выросла в другой культуре. Отношения Меган и принца Гарри привели к их отчуждению от королевской семьи и переезду в США. Недавние данные о «пропавшей» Кейт вызывают сомнения: размытые фотографии и признаки фотошопа в официальных изображениях. 

Некоторые эксперты утверждают, что Меган могла бы поддержать Кейт, но другие считают, что она не вправе советовать женщине из королевской семьи. Многие статьи о Меган Маркл наполнены негативом, что может быть причиной выпуска принцем Гарри мемуаров о сложных отношениях с родственниками. Очевидно, что королевская семья следует своей стратегии, скрывая информацию о Кейт и дистанцируясь от Меган Маркл, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой

Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Скандалы Кейт Миддлтон и травля Меган Маркл: как королевская семья манипулирует британцами, раздувая конфликт принцесс — на каких спекуляциях их подловили

Сегодня, 19:48

Пригожин прокомментировал решение Леонтьева об уходе со сцены

Сегодня, 19:33

Ливанов высмеял режиссера Масленникова за приспособленчество

Сегодня, 19:33

Невестка Александра Ширвиндта посвятила ему слова, которые заставили всех рыдать

Сегодня, 16:13

Перенесшая операцию Кудрявцева пришла на работу на костылях

Сегодня, 15:58

Появилось новое фото принцессы Кейт Миддлтон после операции – подробности

Сегодня, 12:08

Недавно родившая жена Петросяна снялась с дочкой на прогулке

Сегодня, 11:53

Про шрамы и кровопотерю: пластический хирург Бони раскрыл Собчак все ее секреты

Сегодня, 11:28

Поседевший Иван Ургант с женой провел в последний путь Александра Ширвиндта

Сегодня, 11:18

Концерт Ларисы Рубальской в Москве закончился плачевно

Сегодня, 11:03

В Волгограде решили судьбу концерта участницы «голой» вечеринки ANNA ASTI

Сегодня, 10:33

Продюсер рассказал, в каких сферах бизнеса преуспевают знаменитости

Вчера, 22:08

От ожирения к крепким «банкам»: что произошло с трэш-блогером Никокадо Авокадо: в Сеть слили кадры с якобы похудевшим мукбангером

Вчера, 22:03

Алсу рассказала, что ее мама в браке часто закрывала глаза на многие вещи

Вчера, 21:33

Набивший свое лицо на спине Киркоров сделал неожиданное заявление

Вчера, 21:33

Иван Ургант сделал новое заявление о своем отъезде из России

Вчера, 20:58

Певица Алсу поделилась редкими фотографиями с родителями

Вчера, 20:28

Певица Лолита считает, что Пугачева стала фундаментом сегодняшней эстрады в России

Вчера, 20:18

Режиссер «Игр разума» рассказал, почему запрещал своей дочери сниматься в кино

Вчера, 19:23

Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой

Вчера, 19:13

Новости партнеров
2023
ru-RU