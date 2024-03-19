В Великобритании продолжаются обсуждения исчезновения Кейт Миддлтон из общественного пространства, что вызывает истерию на фоне промахов королевской семьи и осуждения Меган Маркл. Журналисты отмечают, что это отвлекает общество от настоящих проблем, что напоминает девиз Римской империи о «хлебе и зрелищах».

Отчуждение от королевской семьи

Конфликта между Кейт и Меган как такового нет, они просто разные — Кейт известна своей сдержанностью, в то время как Меган выросла в другой культуре. Отношения Меган и принца Гарри привели к их отчуждению от королевской семьи и переезду в США. Недавние данные о «пропавшей» Кейт вызывают сомнения: размытые фотографии и признаки фотошопа в официальных изображениях.

Некоторые эксперты утверждают, что Меган могла бы поддержать Кейт, но другие считают, что она не вправе советовать женщине из королевской семьи. Многие статьи о Меган Маркл наполнены негативом, что может быть причиной выпуска принцем Гарри мемуаров о сложных отношениях с родственниками. Очевидно, что королевская семья следует своей стратегии, скрывая информацию о Кейт и дистанцируясь от Меган Маркл, пишет vesiskitim.ru.