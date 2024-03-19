Когда будет Радоница? Как правильно по-церковному нужно поминать усопших 14 мая 2024 года

Память о близких, ушедших из жизни, занимает значимое место в человеческой судьбе. Она помогает нам понять свою собственную идентичность и место в обществе, являясь важной составляющей истории и культуры. Особые дни поминовения, такие как Радоница, дают возможность верующим вспомнить усопших родных и помолиться за их души.

Родительская суббота, или Радоница, особенно почитается верующими. В этот день многие идут в церковь, молятся о покойных родителях и всех ушедших из жизни. Традиционно, перед Радоницей, православные посещают кладбище, ставят свечи, молятся и убирают могилы своих близких.

На Радоницу не принято устраивать трапезы на кладбище или приносить алкоголь. Вместо этого, лучше помолиться о покойных и поделиться воспоминаниями с родственниками и друзьями. Уборка на кладбище также является распространенной практикой.

Приметы и суеверия

Отдельными приметами и суевериями, связанными с погодой в этот день, интересуются многие. Например, если на Радоницу погода ясная и теплая, считается, что это благословение умерших родственников. Они желают живым счастья и удачи. Народные приметы также относятся к знакам природы, которые могут предсказывать урожай или погоду в будущем.

Необходимо помнить, что на Радоницу не стоит проявлять негативные эмоции или спорить. Этот день предназначен для поминовения и почитания памяти ушедших близких, а также для внутреннего созерцания и вспоминания хорошего о них, пишет Весь Искитим.