Ливанов высмеял режиссера Масленникова за приспособленчество

88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный своим образом Шерлока Холмса, раскрыл обстоятельства создания культового советского телесериала. Он признал, что между режиссером Масленниковым и съемочной группой возникли довольно напряженные отношения еще до начала съемок.

Режиссер настоящий «приспособленец»

Оператор Юрий Векслер отказался работать, если главную роль не исполнит Ливанов. Масленников, однако, видел Холмса в других актерах. Ливанов также утверждает, что Масленников не справлялся с жанром детектива. Режиссер обосновывал свою неспособность тайными замыслами. Он полагает, что режиссер настоящий «приспособленец», у которого недостаток таланта компенсировался партийной лестницей и связями. В отличие от Ильи Авербаха, который не прибегал к приспособлениям, пишет АиФ.