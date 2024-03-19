Пригожин прокомментировал решение Леонтьева об уходе со сцены

Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение Валерия Леонтьева завершить музыкальную карьеру, считая его верным шагом для заботы о здоровье. По мнению мужа певицы Валерии, для исполнителей здоровье так же важно, как и для знаменитых спортсменов.

Пригожин отметил, что Леонтьев очень достойно отслужил долгое время сцене и зрителям, а его решение уйти связано с различными факторами, которые, безусловно, нужно уважать. Он также выразил уважение к народному артисту, подчеркнув его заслуги перед этим званием и отметив хорошее состояние артиста, которому, к слову, исполнилось 75 лет, пишет News.ru.