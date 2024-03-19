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Лепс закончил роман с 20-летней избранницей

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Лепс закончил роман с 20-летней избранницей
Знаменитости
Источник фото: @gvleps

Общественность всегда проявляла особый интерес к личной жизни знаменитостей, особенно это касается их любовных приключений. Недавно Григорий Лепс вызвал интерес у публики, сообщив о своем романе с молодой женщиной. По его словам, избранница была значительно моложе его. Однако, теперь певец откровенно признался, что эти отношения завершились, и он снова одинок. 

Артист поделился этой информацией на одной из передач, выражая свое разочарование в том, что ему приходится проводить все вечера в одиночестве, без возможности дарить возлюбленной дорогие подарки. Хотя ранее Гриорий Викторович уверял, что он готов еще раз ощутить радость отцовства, однако его планы, по всей видимости, не сбылись, пишет Утро.ру.

Информационное агентство «Informing»

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