Лепс закончил роман с 20-летней избранницей

Общественность всегда проявляла особый интерес к личной жизни знаменитостей, особенно это касается их любовных приключений. Недавно Григорий Лепс вызвал интерес у публики, сообщив о своем романе с молодой женщиной. По его словам, избранница была значительно моложе его. Однако, теперь певец откровенно признался, что эти отношения завершились, и он снова одинок.

Артист поделился этой информацией на одной из передач, выражая свое разочарование в том, что ему приходится проводить все вечера в одиночестве, без возможности дарить возлюбленной дорогие подарки. Хотя ранее Гриорий Викторович уверял, что он готов еще раз ощутить радость отцовства, однако его планы, по всей видимости, не сбылись, пишет Утро.ру.