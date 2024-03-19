Перенесшая операцию Кудрявцева пришла на работу на костылях

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева опубликовала в своей социальной сети новое видео, в котором видно, что она впервые вернулась в студию после проведенной тяжелой операции на ноге. В размещенном ролике ведущая передвигается умело на костылях, встречается с коллегами, выглядит довольно радостно.

Источник фото: @leratv

Поклонники выразили радость за Леру, но некоторые из фанатов выразили беспокойство, считая, что возвращение на работу теледивы было поспешным. В феврале Кудрявцева, напомним, рассказала о серьезной травме колена. В результате ей потребуется более полугода на полное восстановление. Получила травму звезда во время одной из репетиций танца для нового телешоу, когда услышала хруст, почувствовав невыносимую боль, пишет Газета.ру.