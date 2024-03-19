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Перенесшая операцию Кудрявцева пришла на работу на костылях

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Перенесшая операцию Кудрявцева пришла на работу на костылях
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева опубликовала в своей социальной сети новое видео, в котором видно, что она впервые вернулась в студию после проведенной тяжелой операции на ноге. В размещенном ролике ведущая передвигается умело на костылях, встречается с коллегами, выглядит довольно радостно.

Источник фото: @leratv

Поклонники выразили радость за Леру, но некоторые из фанатов выразили беспокойство, считая, что возвращение на работу теледивы было поспешным. В феврале Кудрявцева, напомним, рассказала о серьезной травме колена. В результате ей потребуется более полугода на полное восстановление. Получила травму звезда во время одной из репетиций танца для нового телешоу, когда услышала хруст, почувствовав невыносимую боль, пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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