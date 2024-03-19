Невестка Александра Ширвиндта посвятила ему слова, которые заставили всех рыдать

Анастасия Пономарева, невестка актера Александра Анатольевича Ширвиндта, выразила свои чувства в отношении ушедшего артиста в своем личном блоге. Она вспомнила момент, когда познакомилась с ним и выразила надежду, что встретит его в загробном мире, поскольку верит в большое путешествие души.

Пономарева также призналась, что очень скучает, ведь он занял особое место в ее сердце. Другая невестка, связанная с актером Александром Ширвиндтом, также выразила глубокую скорбь по поводу его ухода. Она вспоминает моменты, когда он махал ей, когда она возвращалась домой, и описывает его как человека с великолепным красноречием. Невестка выражает свою грусть по поводу ухода актера и считает, что ее свекр умел сделать каждого человека особенным в его присутствии, пишет Стархит.