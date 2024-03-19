Папанова проинформировала, как прошло ее унизительное увольнение из театра Меньшикова

Массовые увольнения в Театре им. Ермоловой в 2021 году вызвали общественное возмущение. Елена Папанова, дочь известного актера Анатолия Папанова, оказалась среди тех артистов, кто лишился работы после долгих лет служения в культурном учреждении. В интервью она выразила свое разочарование отсутствием внимания со стороны руководства театра, не получив ни слов благодарности, ни объяснений касательно увольнения. Даже узнала о нем Папанова от коллеги, а не от руководства.

Елена согласилась на увольнение

Суд при этом признал действия театра грубым нарушением, но по возвращении в труппу Папанова столкнулась с недостатком предложений по новым ролям. Артистке предложили заниматься самообразованием, а после болезни - попросту оттуда уйти. Руководство также не провело с ней ни одного разговора, что она считает несправедливым. В конечном итоге, под влиянием общественного мнения, Елена согласилась на увольнение, хотя это было унизительно и обидно, сообщает Газета.ру.