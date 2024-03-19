Шоумен Кушанашвили заявил, что Брухунова сделала из жизни с Петросяном цирк шапито

Отар Кушанашвили высказал в своем Ютуб-шоу нелестные шутки о возрасте и неуклюжести юмориста Евгения Петросяна, предположительно, связанные с его недавним отцовством. В комментарии шоумен упомянул также заявление супруги артиста Татьяны Брухуновой о том, что она не публичный человек, несмотря на частые публикации о своей жизни в соцсетях.

Журналист возмутился тем, что, по его мнению, супруги сделали из своей жизни шоу и шапито, хотя они утверждают обратное.

«Сейчас в булочной, а теперь у косметолога, выношу мусор, мусор выносит меня. И говорит, что она не живет напоказ. Вы из своей жизни сделали шапито!» — заявил Отар.

Ранее Татьяна, напомним, опубликовала новое фото с дочерью, вызвав спекуляции о второй беременности. Петросян пошутил на этот счет в сети, что вызвало еще больше обсуждений среди интернет-пользователей, пишет Газета.ру.