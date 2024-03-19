Названа причина смерти спортивного журналиста Василия Уткина в 52 года

Журналист Василий Уткин, известный своими комментариями на футбольных матчах, скончался в возрасте 52 лет. Он был хорошо известен российским зрителям благодаря своей работе на различных телеканалах, включая «НТВ-Плюс», НТВ, Eurosport, а также «Матч ТВ».

Уткин также вел популярную передачу «Футбольный клуб» на телевидении и продолжал ее выпуск на своем Ютуб-канале, где собрал большое количество подписчиков.

Спасти его не удалось

По данным источников Baza и Mash, причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, однако официальная информация об этом не подтверждена. Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы, где ему оказывали реанимационные меры, однако спасти его не удалось.

Смерть Василия Уткина стала ударом для футбольного сообщества и многих его поклонников, пишет Весь Искитим.