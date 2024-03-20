Актер Ливанов резко высказался о Пугачевой и Галкине

Василий Ливанов, народный артист РСФСР, высказал свое мнение о поведении уехавших из России артистов с началом СВО. Он особенно уделил внимание Алле Пугачевой и Максиму Галкину*. Он уверен, что такие люди не заслуживают внимания и не стоят обсуждений после отъезда из РФ.

Ливанов считает их слова и действия пустыми, а причиной скандальных заявлений - недостатком патриотизма. Относительно отмены концертов Галкина* за границей из-за его русофобских высказываний, Ливанов выразил поддержку таким решениям. Как говорит артист, все предатели, независимо от места жительства, должны нести ответственность за свои слова и поступки, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ