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Актер Ливанов резко высказался о Пугачевой и Галкине

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Актер Ливанов резко высказался о Пугачевой и Галкине
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Василий Ливанов, народный артист РСФСР, высказал свое мнение о поведении уехавших из России артистов с началом СВО. Он особенно уделил внимание Алле Пугачевой и Максиму Галкину*. Он уверен, что такие люди не заслуживают внимания и не стоят обсуждений после отъезда из РФ. 

Ливанов считает их слова и действия пустыми, а причиной скандальных заявлений - недостатком патриотизма. Относительно отмены концертов Галкина* за границей из-за его русофобских высказываний, Ливанов выразил поддержку таким решениям. Как говорит артист, все предатели, независимо от места жительства, должны нести ответственность за свои слова и поступки, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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