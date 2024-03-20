Яна Поплавская пристыдила уехавшего из России Дмитрия Назарова

Яна Поплавская прокомментировала высказывания Дмитрия Назарова и его супруги Ольги в новом выпуске программы Соряна на Ютуб-канале. Актер ранее заявил, что Аллеи Ангелов в Донецке не существует и все сообщения о ней являются попросту очередным фейком российской пропаганды, пишет АиФ.

Поплавская выразила свой стыд и отвращение по этому поводу, обозначив слова Назарова как мракобесие. Она также особо подчеркнула, что настоящие патриоты всегда будут со своей страной, и что никто не гонит артистов, которые поддерживают родину.

Пользователи поддержали актрису, отметив, что ранее Дмитрия не волновала ситуация на Донбассе.

Назаров и его жена уехали из России более года назад в Израиль и затем во Францию. После увольнения из МХТ им. Чехова супруги продолжают высказывать негативные мнения о России и ее гражданах.