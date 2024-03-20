Депутат Ямпольская возмущена идеей включить песни певца SHAMAN в школьную программу

Елена Ямпольская, являющаяся председателем комитета Госдумы по культуре, выразила свое отношение к предложению депутата Сергея Колунова о включении патриотических композиций в школьную программу по музыке. Она подчеркнула, что не поддерживает инициативу, считая, что вначале следует расширить репертуар за счет произведений классических композиторов.

В своем Телеграм-канале Ямпольская написала:

«Ради Бога, включите побольше Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Свиридова или Шестаковича, полезнее будет».

Ранее Министерство просвещения РФ поддержало идею включения уроков музыки в школьную программу с хитами патриотического характера, в том числе таких исполнителей как группу «Любэ», Олега Газманова и певца Shaman, сообщает Правда.ру.