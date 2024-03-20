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Высокая планка: продюсер раскрыл истинные причины ухода Леонтьева со сцены

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Высокая планка: продюсер раскрыл истинные причины ухода Леонтьева со сцены
Знаменитости
Источник фото: @valera_leontiev

По информации, представленной концертным директором в беседе с «Известиями», Валерий Леонтьев решил завершить свою творческую карьеру. Борис Чигирев, подтверждая предположения о его планах, отметил, что народный артист России больше не планирует выступать и давно уже не работает.

Тем не менее, несмотря на это заявление, недавно Леонтьев выступил в Дубае, что вызвало некоторые комментарии в соцсетях. Однако продюсер утверждает, что заработок не стоит за этим выступлением. Он отмечает, что певец очень скромен в быту и приведенный факт выступления в ОАЭ не связан с его финансовым положением.

Ушел из шоу-бизнеса из-за высоких стандартов

Лавров также объясняет решение Леонтьева завершить карьеру. По его словам, артист ушел из шоу-бизнеса из-за высоких стандартов, которые выставляет для себя. Он попросту не желает участвовать в низкопробных шоу. Несмотря на это, продюсер оставляет шанс увидеть исполнителя на сцене в будущем, возможно, на единичном концерте, который станет для всех большим событием. Он также уверяет, что артист такого уровня должен стоить не менее, чем Киркоров или другие известные исполнители.

Информационное агентство «Informing»

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