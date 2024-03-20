Киркоров дал объяснение, почему на премьере «Летучего корабля» не было его дочери

После того, как дочь Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, не появилась на премьере фильма «Летучий корабль», многие заинтересовались причиной ее отсутствия на столь важном мероприятии рядом со своим звездным отцом.

Не смогла найти подходящий наряд

Сам поп-король решил объяснить ситуацию. Он сообщил, что Алла-Виктория приняла решение не присутствовать на премьере вместе с ним и ее братом Мартином, потому что не смогла найти подходящий наряд для такого важного события. Певец при этом выразил свою поддержку дочери и уважение к ее решению.

Как подчеркнул Филипп Бедросович, он дал свободу наследнице делать то, что соответствует ее убеждениям и комфорту, пишет Московский Комсомолец.