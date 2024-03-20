Степаненко получила шок после рождения у Петросяна дочери: у нее пропал дар речи

Елена Степаненко, четвертая жена Евгения Петросяна, была в шоке после того, как узнала о том, что ее бывший стал отцом в очередной раз. Реакцию артистки описал KP.RU.

Источник, ссылаясь на знакомых Степаненко, сообщил, что она была настолько удивлена, что «потеряла дар речи и ушла в глухую оборону». Елена решила изолироваться от окружающих, ни с кем не общаться и не отвечать на звонки. Однако сообщается, что юмористка получила поддержку от 55-летней дочери шоумена, с которой они всегда находятся на связи. Также стало известно, что в последнее время она отказалась от выступлений, хотя ранее довольно часто появлялась на сцене.

Напомним: в середине марта стало известно, что супруга 78-летнего Петросяна подарила Евгению Вагановичу дочь, хотя девочка родилась еще в конце 2023 года.