Клава Кока провела откровенную фотосессию в прозрачном платье

Клава Кока радует своих многочисленных поклонников фотографиями с отпуска на Мальдивах. На последнем откровенном фотоснимке она предстала в блестящем прозрачном платье, подчеркивающем изящную фигуру. Певица выбрала голубое бикини и золотые украшения в качестве аксессуаров. Ее макияж был выполнен в нежных оттенках, а волосы – распущены.

Источник фото: @klavacoca

В комментарии к новому фото она написала о необходимости быть искренним. Недавно артистка, напомним, вернулась из отпуска вместе со своим бойфрендом, известным блогером Александром Повериным. Они часто путешествуют вместе и недавно даже объявили, что начали жить вместе под одной крышей. Кока при этом активно делилась фотографиями, вызывая интерес у своих фанатов к личной жизни.