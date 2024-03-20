Никита Кологривый угодил в несколько скандалов в Новосибирске

Никита Кологривый вернулся в родной Новосибирск на фестиваль «Семейные ценности», который проходил в городе с 15 по 16 марта. Фанаты с нетерпением ждали встречи с кумиром, собравшись вокруг звезды для того, чтобы получить автографы или сделать фото на память.

Кологривый провел некоторое время в своем родном городе, побывал в любимых местах, выступил перед жителями, высказываясь о развитии местного кино. Актер выразил уверенность, что Новосибирск способен стать центром российской киноиндустрии и конкурировать с Москвой.

Решил покинуть мероприятие

Однако во время автограф-сессии возник небольшой конфликт с организаторами фестиваля в кинотеатре «Победа». Никита раскритиковал их и решил покинуть мероприятие. Он также обещал устроить встречу с фанатами в другом месте, где сможет обеспечить им комфортные условия.

Поддержавшие актера поклонники не рассердились на него за отказ продолжать автограф-сессию и умоляли его простить руководство кинотеатра. Вскоре конфликт был исчерпан, а сам Кологривый вернулся к публике, продолжая радовать фанатов своим присутствием, пишет Стархит.