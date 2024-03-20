Куда пропал Валерий Леонтьев: куда уехал из-за России, вернется ли на сцену, сколько просит за концерт под фонограмму - последние новости

Валерий Леонтьев, известный артист советской и российской эстрады, не планирует устраивать юбилейных концертов к своему 75-летию, которое прошло 19 марта. Директор певца, Борис Чигирев, сообщил, что Леонтьев не собирается отмечать этот день ни с концертами, ни с семьей. Хотя Леонтьев уже давно проживает в Штатах, его в настоящее время можно найти в Москве, в то время как его супруга осталась в Майами.

Решил завершить свою творческую деятельность

Хотя артист прекратил концертную деятельность и не дает интервью, он иногда выступает на частных мероприятиях за границей, а его гонорар составляет от $100 тысяч. Впрочем, менеджер Чигирев объявил, что Леонтьев окончательно решил завершить свою творческую деятельность, хотя есть информация о его участии в частных корпоративах в Москве за гонорар до 3,5 млн рублей.

Леонтьев активно инвестировал заработанные деньги в недвижимость и во вклады, что позволило ему создать комфортабельную жизнь в Майами и сохранить состояние, оцениваемое экспертами в миллионы долларов, пишет Весь Искитим.