Информинг » Знаменитости » Куда пропал Валерий Леонтьев: куда уехал из-за России, вернется ли на сцену, сколько просит за концерт под фонограмму - последние новости

Куда пропал Валерий Леонтьев: куда уехал из-за России, вернется ли на сцену, сколько просит за концерт под фонограмму - последние новости

Image 16+
Куда пропал Валерий Леонтьев: куда уехал из-за России, вернется ли на сцену, сколько просит за концерт под фонограмму - последние новости
Знаменитости
Источник фото: @valera_leontiev

Валерий Леонтьев, известный артист советской и российской эстрады, не планирует устраивать юбилейных концертов к своему 75-летию, которое прошло 19 марта. Директор певца, Борис Чигирев, сообщил, что Леонтьев не собирается отмечать этот день ни с концертами, ни с семьей. Хотя Леонтьев уже давно проживает в Штатах, его в настоящее время можно найти в Москве, в то время как его супруга осталась в Майами. 

Решил завершить свою творческую деятельность

Хотя артист прекратил концертную деятельность и не дает интервью, он иногда выступает на частных мероприятиях за границей, а его гонорар составляет от $100 тысяч. Впрочем, менеджер Чигирев объявил, что Леонтьев окончательно решил завершить свою творческую деятельность, хотя есть информация о его участии в частных корпоративах в Москве за гонорар до 3,5 млн рублей. 

Леонтьев активно инвестировал заработанные деньги в недвижимость и во вклады, что позволило ему создать комфортабельную жизнь в Майами и сохранить состояние, оцениваемое экспертами в миллионы долларов, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой

Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Куда пропал Валерий Леонтьев: куда уехал из-за России, вернется ли на сцену, сколько просит за концерт под фонограмму - последние новости

Сегодня, 11:43

Клава Кока провела откровенную фотосессию в прозрачном платье

Сегодня, 11:04

Степаненко получила шок после рождения у Петросяна дочери: у нее пропал дар речи

Сегодня, 10:28

Высокая планка: продюсер раскрыл истинные причины ухода Леонтьева со сцены

Сегодня, 10:03

Актер Ливанов резко высказался о Пугачевой и Галкине

Сегодня, 01:58

Депутат Ямпольская возмущена идеей включить песни певца SHAMAN в школьную программу

Сегодня, 00:33

Яна Поплавская пристыдила уехавшего из России Дмитрия Назарова

Сегодня, 00:08

Названа причина смерти спортивного журналиста Василия Уткина в 52 года

Вчера, 23:38

Папанова проинформировала, как прошло ее унизительное увольнение из театра Меньшикова

Вчера, 23:13

Шоумен Кушанашвили заявил, что Брухунова сделала из жизни с Петросяном цирк шапито

Вчера, 22:28

Лепс закончил роман с 20-летней избранницей

Вчера, 20:28

Скандалы Кейт Миддлтон и травля Меган Маркл: как королевская семья манипулирует британцами, раздувая конфликт принцесс — на каких спекуляциях их подловили

Вчера, 19:48

Пригожин прокомментировал решение Леонтьева об уходе со сцены

Вчера, 19:33

Ливанов высмеял режиссера Масленникова за приспособленчество

Вчера, 19:33

Невестка Александра Ширвиндта посвятила ему слова, которые заставили всех рыдать

Вчера, 16:13

Перенесшая операцию Кудрявцева пришла на работу на костылях

Вчера, 15:58

Появилось новое фото принцессы Кейт Миддлтон после операции – подробности

Вчера, 12:08

Недавно родившая жена Петросяна снялась с дочкой на прогулке

Вчера, 11:53

Про шрамы и кровопотерю: пластический хирург Бони раскрыл Собчак все ее секреты

Вчера, 11:28

Поседевший Иван Ургант с женой провел в последний путь Александра Ширвиндта

Вчера, 11:18

Новости партнеров
2023
ru-RU