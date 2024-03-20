Умер Василий Уткин: реакция мамы на смерть сына, есть ли наследники

Василий Уткин, известный спортивный комментатор, скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии, когда тромб оторвался. Ему исполнилось 52 года 6 марта, а уже 19 марта его не стало.

По информации Telegram-канала Shot, мать Уткина, 79-летняя женщина, узнала о гибели своего сына спустя час после трагедии. Она выразила свою боль и невозможность поверить в потерю сына.

Снова начал набирать вес

Уткин всю жизнь боролся с лишним весом и три года назад перенес операцию по резекции желудка в немецкой клинике, что позволило ему значительно снизить массу тела. Однако, за последние полгода он снова начал набирать вес.

В личной жизни Уткина было два брака

В феврале 2022 года друг Уткина, Виктор Кравченко, провел с ним несколько дней, рассказывая зрителям о его жизни. Кравченко обратил внимание на любовь Уткина к коньяку, характеризуя это как его образ жизни. В личной жизни Уткина было два брака, но ни один из них не привел к детям или счастью.

В интервью Уткин отметил, что он привык к одиночеству и считает спортсменов из своего футбольного клуба своими детьми, пишет Весь Искитим.