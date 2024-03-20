Стало известно, кто сыграл бабку-ёжку в «Летучем корабле»

19 марта 2024 года в «Октябре« прошла премьера кинофильма »Летучий корабль». Режиссером ленты является Илья Учитель. Премьера - экранизация одноименного мультфильма Гарри Бардина, выпущенного в далеком 1979 году.

Основное внимание зрителей привлекла Баба-яга и ее пять бабок-ёжек. В оригинальном мультфильме они были запоминающимися персонажами, а в новой версии стали еще более харизматичными.

Кинокритик Тимур Алиев высказал мнение, что успех картины во многом зависит от сцен с их участием, однако остается неясным, кто именно исполняет роли бабок-ёжек. Ответ на этот вопрос появился быстро.

Роли бабок-ёжек сыграл Данила Козловский

Оказалось, что все роли сыграл Данила Козловский. Но его облик был так изменен, что актера почти невозможно узнать. Кроме того, его имя не было указано в титрах, что еще больше затрудняет определение роли в фильме.