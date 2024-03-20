Филипп Киркоров показал повзрослевшего сына на светской премьере

Престижная премьера кинофильма «Летучий корабль» Ильи Учителя прошла великолепно, заслуживая звездного внимания. На красной дорожке мелькали Юлия Пересильд с семьёй, Сергей Жуков, Полина Гагарина и другие не менее известные артисты. И, конечно же, не обошлось без присутствия поп-короля Филиппа Киркорова.

Сейчас Киркоров предпочитает более сдержанный стиль

Последние месяцы он почти не выходил в свет после участия в провокационной вечеринке Ивлеевой. Его репутация пошатнулась, и лишь поездка в Донбасс помогла ему восстановить доверие публики. Сейчас Киркоров предпочитает более сдержанный стиль. Он появляется в обществе в пастельных тонах, что отличается от его предыдущего имиджа.

На премьеру «Летучего корабля» артист пришел в пиджаке теплых оттенков с кольцами. В сопровождении своего сына Мартина, он выглядел скромно, в отличие от обычного своего роскошного и яркого образа. Интересно, что дочь Филиппа Алла-Виктория, осталась дома и не появилась на мероприятии, пишет Експресс Газета.