Музыкант Маршал призвал перестать писать об Орбакайте

Российский рок-исполнитель Александр Маршал отказался комментировать гастрольный тур популярной певицы Кристины Орбакайте в Штатах и призвал прекратить обсуждать артистов, которые уехали из РФ за границу. Его высказывания были опубликованы на портале aif.ru.

Артисты, уехавшие из России, не заслуживают внимания

Как подчеркнул музыкант, ему совершенно не важно, где и в каких залах выступают уехавшие звезды. Маршал выразил раздражение по поводу обсуждений в Сети тех, кто уехал из России, утверждая, что такие артисты не заслуживают вообще внимания. По мнению артиста, они уехали, поэтому уже нет смысла уделять им столько внимания. Кроме того, Маршал посоветовал сосредоточиться на тех людях, которые сейчас находятся в стране и активно работают.

Он подчеркнул свою готовность продолжать выступать, а также служить своей аудитории, заявив, что знает, что вскоре снова будет на передовой, исполняя песни для своих соотечественников.