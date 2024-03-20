Певец Михайлов пожелал Пугачевой здоровья после ее скандального видео

Российский артист Стас Михайлов выразил свои пожелания здоровья Алле Пугачевой после того, как она обратилась к нему в последнем скандальном видео.

Отвечая на вопрос о ситуации с Примадонной, в своем интервью для телеканала «Звезда« певец сказал: »Дай ей Бог здоровья».

Ранее Михайлов говорил, что артисты, уехавшие из России, в конечном итоге все равно вернутся и покажут свою преданность родной стране. В ответ на это Алла Борисовна не сдержалась и записала видео. Ролик она опубликовала в своем аккаунте в соцсети. Как уточнила Пугачева, хотя она и могла бы встать на колени, но из-за возраста не считает это возможным. По ее мнению, «нормальные люди» не планируют больше никогда возвращаться в Россию.