В ночь на 19 марта актер Никита Кологривый из «Слово пацана» попал в скандал в баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Он укусил официантку за ногу, подрался с посетителями и пытался устроить эротическое шоу, пытаясь снять с себя одежду.

Сотрудники бара рассказали Абзацу об инциденте, отметив неадекватное поведение актера.

Кологривого задержали правоохранительные органы

После инцидента Кологривого задержали правоохранительные органы, он может быть даже наказан за хулиганство.

Независимый депутат Ростислав Антонов предложил отправить актера в Украину в зону специальной военной операции, утверждая, что это будет полезно для тех, кто хочет снимать кино о судьбах солдат.