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В Лондонской клинике сотрудник прочел медицинскую операционную карту Кейт Миддлтон — вспыхнул огромный скандал

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В Лондонской клинике сотрудник прочел медицинскую операционную карту Кейт Миддлтон — вспыхнул огромный скандал
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Источник фото: @n_kate_middleton

Больница, в которой проводилась операция Кейт Миддлтон, отказалась комментировать обвинения в попытке взлома медицинских записей королевской семьи. 

Руководство клиники в Лондоне начало расследование после того, как стало известно о попытках получить доступ к данным принцессы Уэльской. Сотрудник Информационного комиссара подтвердил получение отчета об утечке информации и находится в процессе его оценки. Инсайдеры из клиники заявили, что персонал был шокирован возможностью такого нарушения доверия.

Клиника не уточнила дату инцидента

Инцидент произошел после того, как Кейт выздоровела от операции в январе. Хотя клиника не уточнила дату нарушения, оно стало известно после появления фотографий, где принцесса гуляет по Виндзору. Больница связалась с Кенсингтонским дворцом и заверила, что проведет расследование. Доступ к медицинским записям пациента без согласия контролера данных является уголовным преступлением. Клиника подчеркнула, что все их пациенты заслуживают полной конфиденциальности в отношении их медицинской информации.

Состояние Кейт не разглашается, но ранее заявлялось, что операция не связана с раком и что принцесса желает сохранить конфиденциальность своей медицинской информации, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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