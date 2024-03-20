Кейт Миддлтон снова поймали на «подлоге» — что случилось

Фотоагентство Getty Images сообщило о том, что еще одна официальная фотография с участием принцессы Уэльской, сделанная Кейт Миддлтон, была обработана в цифровом виде. Это вызвало новый спор о ретушировании королевских фотографий, особенно учитывая то, что Кейт была замечена на публике впервые за несколько месяцев.

Фотография королевы Елизаветы с внуками и правнуками, опубликованная Кенсингтонским дворцом, была обработана в цифровом виде

Getty Images сообщило, что фотография королевы Елизаветы с внуками и правнуками, опубликованная Кенсингтонским дворцом, была обработана в цифровом виде. Анализ CNN выявил признаки изменений в 19 местах на этой фотографии. Это уже второй случай подобного рода, после того как фотография Кейт с ее детьми была также ретуширована. Кейт извинилась и заявила, что любит «экспериментировать» с редактированием изображений.

Новые обвинения в ретушировании вызывают еще больше вопросов и угрожают отношениям королевской семьи с ведущими новостными и фотоагентствами. Это также привлекло внимание общественности к здоровью принцессы Уэльской. Кейт и принц Уильям были замечены за покупками, что является редким случаем появления принцессы на публике с момента ее операции в январе.

Фотография королевы Елизаветы, которая была ретуширована, вызывает вопросы о доверии к членам королевской семьи и их обращению с изображениями, распространяемыми через агентства, включая Getty Images, пише Весь Искитим.