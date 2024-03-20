«Должна петь душа»: Певец SHAMAN прокомментировал идею изучать его песни в школах РФ

Артист SHAMAN приехал в Петербург для проведения своего очередного сольного концерта. Перед выступлением он поделился своим мнением о том, что его патриотические песни предложили изучать в школах. Главное, по его мнению, чтобы это было не принудительно для российских учеников.

Изучение творчества певца, по его мнению, должно осуществляться по собственной инициативе студентов и учеников

SHAMAN в целом весьма положительно отнесся к идее изучения своего творчества в образовательных учреждениях РФ. Он отметил, что в некоторых школах музыкальные преподаватели исполняли его хиты с учащимися. Певец также добавил, что это происходило по собственной инициативе студентов и учеников, и подчеркнул, что такие инициативы не должны быть навязаны, а должны происходить естественно, когда «поет душа и сердце».

Следует отметить, что Министерство просвещения России предложило внедрить в уроки музыки в школах патриотические песни, включая творчество Ярослава Дронова, пишет РГ.