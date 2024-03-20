Шоумен Дмитрий Нагиев уехал на заработки в Дубай

По данным портала woman.ru, уже 2 года телеведущий Дмитрий Нагиев отсутствует на российском ТВ. Весной сам шоумен объявил о временном прекращении своей работы, хотя тогда он не уточнил, на какой период это распространяется. Многие его поклонники надеялись на возвращение кумира в популярное телешоу «Голос», но на данный момент это не произошло, а его место в вокальном проекте заняла Яна Чурикова.

Нагиев в настоящее время снимается в кино

Сергей Рогожин сообщил, что Нагиев в настоящее время снимается в кино, хотя нельзя не отметить, что его доходы сократились. Кроме того, он проводит мастер-классы, один из которых запланирован на 23 и 24 марта 2024 года в Дубае. Организаторы отметили, что большинство мест уже занято. Цена на билеты при этом выросла до 11900 дирхамов.

Слова солиста группы «АукцЫон» о том, увольняют ли Нагиева или это отпуск, остались без конкретного ответа, что указывает на неопределенность ситуации.