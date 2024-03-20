Продюсер Павел Рудченко назвал преемника Валерия Леонтьева: таких артистов единицы

Музыкальный продюсер Павел Рудченко высказал свои мысли относительно того, кто мог бы занять место покинувшего российскую сцену народного артиста Валерия Леонтьева.

С точки зрения театральности и яркости выступлений продюсер выделил Филиппа Киркорова

По мнению известного критика, подобных исполнителей на сегодняшний день в российском шоу-бизнесе насчитается очень мало. Однако, с точки зрения театральности и яркости выступлений, на эту роль подходит отлично Филипп Киркоров, заявил эксперт в интервью с порталом NEWS.ru.

Он подчеркнул, что в отношении других аспектов, таких как постановки, костюмы, оформление выступлений, подобных кандидатов в стране трудно найти.

Напомним, что Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены 19 марта 2024 года, в свой 75-летний юбилей.