Юрий Назаров, известный своей твердой патриотической позицией, поделился своим мнением о поведении коллеги, актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), который ранее снимался в патриотических фильмах, таких как «9 рота« и »Мария. Спасти Москву», но в настоящее время фигурирует в списке террористов и экстремистов, составленном Минюстом. Смольянинов выразил свою поддержку Украины и даже заявил, что ему все равно на будущее России, призывая к борьбе против своей страны.

Поступки Смольянинова вызывают крайнее негодование

Назаров выразил свое негодование по поводу поведения Смольянинова, назвав его «неблагодарной сволочью». Он подчеркнул, что Смольянинов сыграл во многих известных фильмах и часто появлялся по телевизору, но теперь его поступки вызывают крайнее негодование. Назаров также отметил, что многие западные страны перевернулись с ног на голову, и Смольянинов стал символом этого мирового безумия.

Относительно заявления Смольянинова о готовности присоединиться к ВСУ и стрелять в своего коллегу по фильму «9 рота» Сослана Фидарова Назаров выразил свое недоумение, назвав его трусом и отметив, что такие слова говорят о слабости духа человека.