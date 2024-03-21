6 малоизвестных фактов о Екатерине Стриженовой

56-летие отмечает 20 марта телеведущая Екатерина Стриженова.

Сейчас она выходит в эфир только один раз, но для того, чтобы сняться в программе «Доброе утро», дома она не ночует, пишет Леди Мейл.ру. Она приезжает в этот день в студию в час дня.

«В час ночи мы заканчиваем, и я ложусь поспать на три часа. А потом, если за это время в мире ничего катастрофического не случилось, в четыре утра у меня снова прическа, грим — и до девяти работа на Москву», — рассказывает Екатерина.

Со своим мужем она знакома с 1984 года. Они познакомились на съемках фильма «Лидер», когда ей было 15, а Александру Стриженову – 16. Они продолжали общаться и в итоге поженились.

И сейчас Екатерина уверена, что их сблизила работа и даже помогает сохранять отношения.

Рано осталась без отца

Екатерина Стриженова рано осталась без отца. Он умер от рака, когда ей было 6 лет. Мать очень любила покойного мужа и больше не вышла замуж.

Екатерина вышла замуж, родила дочь в 19 лет и муж много ей помогал с ребенком.

Стоит отметить, что Екатерина Стриженова получила диплом не только режиссера. Она также дипломированный гештальт-терапевт. По ее словам, она освоила эту профессию, чтобы лучше разбираться в людях.

«Психология — это сильнейшая наука. Есть вещи, которые просто необходимо знать всем», — уверена Стриженова.