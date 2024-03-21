Юрий Антонов сильно пострадал во время концерта: певец едва не оглох

Певец Юрий Антонов, редко присутствующий на разных общественных мероприятиях, недавно посетил музыкальную премию, но его настроение испортилось из-за инцидента на сцене, как сообщает портал mk.ru.

Технический персонал внезапно включил очень громкий звук

В возрасте 79 лет артист столкнулся с серьезной проблемой, вызванной действиями технического персонала, который внезапно включил очень громкий звук. Во время выступления Антонов испытал затруднения и едва не оглох. После первой песни он попросил убавить громкость мониторов.

Издание отмечает, что после этого Юрий Михайлович долго приходил в себя и еле оправился от инцидента. Он также добавил, что в настоящее время его больше привлекает работа в студии, чем выступления на сцене.