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На премьере сериала артистка Арбенина заговорила о борьбе с насилием

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На премьере сериала артистка Арбенина заговорила о борьбе с насилием
Знаменитости
Источник фото: @_diana_arbenina

На светской премьере продолжения телесериала «Взаимное одобрение», где Диана Арбенина не только присутствовала, но и участвовала в съемках, она оставила след своим активным общественным вмешательством. 

В ходе мероприятия артистка выразила свои мысли о теме фильма, затрагивающего проблему домогательств и насилия. Арбенина призналась, что до этого не сталкивалась с подобными ситуациями в жизни, поэтому была поражена их масштабами. Отвечая на вопрос о своем отношении к насильникам, певица поддержала любые решительные меры в отношении них. 

После беседы Диана присоединилась к зрителям в зале, где и проходил показ картины. На сцене позже она выразила мысли о своих актерских способностях, подчеркнув различия между профессиями актера и музыканта, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

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