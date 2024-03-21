На премьере сериала артистка Арбенина заговорила о борьбе с насилием

На светской премьере продолжения телесериала «Взаимное одобрение», где Диана Арбенина не только присутствовала, но и участвовала в съемках, она оставила след своим активным общественным вмешательством.

В ходе мероприятия артистка выразила свои мысли о теме фильма, затрагивающего проблему домогательств и насилия. Арбенина призналась, что до этого не сталкивалась с подобными ситуациями в жизни, поэтому была поражена их масштабами. Отвечая на вопрос о своем отношении к насильникам, певица поддержала любые решительные меры в отношении них.

После беседы Диана присоединилась к зрителям в зале, где и проходил показ картины. На сцене позже она выразила мысли о своих актерских способностях, подчеркнув различия между профессиями актера и музыканта, пишет МК.