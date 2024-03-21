Лолита разболтала, на что Shaman потратил денежный приз от Аллы Пугачевой

Певец Shaman, чей успех сегодня выражается в собирании полных стадионов, прошел долгий и непростой путь к своему триумфу. Десять лет назад он выступал на различных песенных конкурсах, включая шоу «Фактор А», где его талант был отмечен самой Аллой Пугачевой. Тогда молодой Ярослав Дронов стал обладателем желанного денежного приза.

Вручила ему «Золотую звезду Аллы»

Лолита Милявская поделилась информацией о том, как известный артист использовал эти деньги. Участвуя в третьем сезоне проекта, Дронов не завоевал победу, однако получил признание от Примадонны - одного из членов жюри. Она вручила ему «Золотую звезду Аллы».

Милявская упомянула о недавнем видеоинтервью отца Ярослава Дронова, в котором он рассказывал о карьере сына и уточнил, что полученные деньги были потрачены на образование. Певица это подтвердила. Более того, она уверена, что Shaman остается таким же скромным парнем, каким он был всегда, несмотря на свою популярность, пишет МК.