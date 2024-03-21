Актриса Климова показала фигуру в платье с откровенным декольтем: поразила образом

Екатерина Климова привлекла внимание публики на церемонии вручения престижной Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, прошедшей 19 марта 2024 года в зале Большого театра, сообщает новостное издание «Peopletalk».

На мероприятии актриса, которой исполнилось 46 лет, явилась в изысканном изумрудном платье с глубоким вырезом, подчеркивая свою изящную фигуру. Она дополнила стильный образ клатчем, золотыми серьгами, розовыми туфлями на высоких каблуках. Макияж и прическа идеально сочетались с ее образом - волосы были уложены в объемный пучок.

Источник фото: @klimova___ekaterina

Ненужные вещи направляются на благотворительность

Климова, которая является матерью четверых детей от разных браков, развеяла миф о беспорядочном женском гардеробе. Екатерина рассказала, что каждая вещь хранится в чехлах или пакетах для того, чтобы легче было выбирать наряд, поскольку у нее не всегда бывает много времени на этот процесс. При этом сообщается, что ненужные вещи направляются на благотворительность или отдаются друзьям, однако любимые кашемировые свитера бережно хранятся.