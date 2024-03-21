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Певицу Аллу Пугачеву засняли во время пения на новом корпоративе

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Певицу Аллу Пугачеву засняли во время пения на новом корпоративе
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

По данным mk.ru, появилось видео, на котором засветилась Алла Пугачева, выступая на новом корпоративе. В записи заметно, что она испытывает трудности с нотами, задыхается, сильно хрипит, выглядит, будто ей крайне тяжело дается пение. 

Согласно сообщениям источника, это событие произошло на одной из корпоративных вечеринок на Кипре, но детали о точном месте проведения и дате не уточняются. Однако видеоролик, показывающий ее выступление, вызвало у хейтеров больше насмешек, чем восхищения. Хотя никаких других подтверждений по поводу данного видео с выступления Пугачевой нет. 

Алла Борисовна пока что также не комментирует этот ролик.

Информационное агентство «Informing»

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