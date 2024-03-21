«Маразм»: Актриса Поргина провела разбор поведения пьяного Кологривого в новосибирском баре

Людмила Поргина выразила свое недовольство по поводу поведения Никиты Кологривого, называя его поступки «маразмом» и указывая на негативные последствия такого образа жизни для молодого поколения в стране. Вдова известного российского артиста Николая Караченцова осудила действия пьяного актера в новосибирском баре, особенно его обращение к официантке, считая такое поведение неприемлемым, не соответствующим общепринятым нормам этики или уважения.

Кроме того, Поргина подчеркнула, что сравнение Кологривого с Караченцовым требует не только физического сходства с покойным артистом, но и наличия таланта на сцене, в кинематографе, танцах, музыке и других областях искусства, чего, по ее мнению, у Никиты не имеется.