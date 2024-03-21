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Навруз Байрам 2024: как правильно отмечать Восточный новый год 21 марта 2024: как встречать гостей, что подавать на стол, кому нужно дать Навруз-пайы

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Навруз Байрам 2024: как правильно отмечать Восточный новый год 21 марта 2024: как встречать гостей, что подавать на стол, кому нужно дать Навруз-пайы
В России / Приметы и Праздники
Фото: @prostooleh / freepik.com

Навруз - это весенний праздник, который отмечается 21 марта на Ближнем Востоке народами, проповедовавшими зороастризм до прихода Ислама. Этот праздник символизирует начало нового сельскохозяйственного года и отмечается народами в Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Албании, Киргизии, Македонии, Индии, Турции, Казахстане, а также в некоторых регионах России.

Традиции празднования Навруза включают поминовение ушедших, украшение домов ветками цветущих деревьев и проросшими семенами пшеницы, зажигание костров и перепрыгивание через них для очищения от негативных энергий, а также традиционные блюда, символизирующие весну и процветание.

Важными элементами праздничного стола являются «Сямяни» - проросшие семена пшеницы, а также сумалах (сумаляк), который готовится из пророщенных ростков пшеницы, муки и сахара.

В этот день семьи собираются за праздничным столом, где подаются традиционные блюда, а также читаются стихи из Корана и загадываются желания.

Гости, приходящие в дом, принимаются с блюдом с проросшим зерном, что символизирует возрождение природы. Навруз также сопровождается различными развлечениями и концертами, а дети ходят по домам, поют песни и получают в награду сладости. Этот праздник приносит радость, веселье и общение среди людей, а также символизирует новое начало и надежду на будущее, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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