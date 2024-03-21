Кабаеву заметили в ресторане Новосибирска в спортивном костюме и кроссовках: «Никто не узнал»

Алина Кабаева, известная гимнастка, проявляет активную деятельность в различных регионах России, включая участие в соревнованиях среди юных спортсменок, таких как Кубок «Небесная грация», пишет Весь Искитим.

Была замечена в ресторане в Новосибирске

Во время турнира в Новосибирске 18 марта она проявила активное участие, появляясь на публике, раздавая автографы детям и делая с ними фотографии. Вечером того же дня она была замечена в ресторане в Новосибирске. Подруга подписчицы Антона Суворкина, посетившая этот ресторан, рассказала, что они случайно обнаружили Алину Кабаеву в компании нескольких неизвестных дам. Она была одета неприметно - в фиолетовый спортивный костюм и кроссовки.

Кабаева и ее компания активно общались и употребляли алкогольные напитки.

После Новосибирска соревнования «Небесной грации» будут проходить в других городах России, и есть вероятность, что Алина Кабаева также посетит эти места.