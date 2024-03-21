Скандал в Лондонской клинике: медицинскую карту Кейт Миддлтон прочли трое сотрудников — подробности

Трое сотрудников лондонской клиники оказались под следствием по подозрению в попытке незаконного доступа к медицинским записям королевской семьи. Они, предположительно, пытались получить доступ к медицинской карте принцессы Уэльской во время ее операции в клинике. Если их вина будет доказана, им грозит серьезное взыскание, вплоть до лишения лицензии.

Будут приняты соответствующие меры

Принцессу Кейт Миддлтон проинформировали о возможном взломе ее персональных данных. Пока неясно, проводится ли расследование в связи с личной медицинской информацией короля Чарльза, который также получал лечение в этой клинике. Генеральный директор клиники заявил, что в случае любых нарушений будут приняты соответствующие меры.

Управление комиссара по информации начало отдельное расследование по данному инциденту. Клинике грозит штраф до 17 миллионов фунтов стерлингов после проведенного расследования, пишет Весь Искитим.